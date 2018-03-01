Порошенко пригрозил арестом активов «Газпрома»

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от председателя НАК «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева в случае невыплаты «Газпромом» присужденных Стокгольмским арбитражем 4,63 млрд долларов добиваться ареста активов российской компании. Об этом сообщает «112 Украина».

Порошенко также предложил подключить к решению вопроса главу МИД Украины Павла Климкина, чтобы не допустить «проявления российского агрессивного неуважения к общепринятым нормам права».

«Сейчас я дал поручение пригласить главу НАК "Нафтогаз", потому что мы получили очень тревожную информацию, что "Газпром" делает провокационные заявления о том, что он не собирается выполнять решение Стокгольмского суда. Непочитание, неуважение к выполнению решений суда имеют чрезвычайно важные геополитические последствия. Как тогда Европа может вообще рассчитывать на этого поставщика газа?» — отметил Порошенко.

28 февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В российской компании заявили о намерении оспаривать это решение.