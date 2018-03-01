Путин назвал главную проблему России

В ходе традиционного обращения с посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин назвал главную проблему современного российского общества.

Отмечая успехи, достигнутые в экономике, Владимир Путин назвал главную проблему, которую предстоит решить: «В обеспечении качества жизни и благосостояния людей мы еще не достигли необходимого нам уровня». Президент подчеркнул: «Мы должны это сделать и сделаем это».

Глава государства отметил, что позиции государства в современном мире зависят не от природных ресурсов, а от благополучия граждан: «В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам надо совершить решительный прорыв».