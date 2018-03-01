Путин анонсировал рост ВВП на душу населения в 1,5 раза

В ходе традиционного обращения с посланием к Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал об основных задачах в экономической и социальной сферах на ближайшие годы.

По словам президента, Россия должна увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза в ближайшие шесть лет.

При этом одной из важнейших задач является сокращение разрыва между пенсией и заработной платой перед выходом на пенсию, а также создание программы системной поддержки людей старшего поколения.

Кроме того, Россия должна обеспечить регулярную индексацию пенсий с учетом темпов инфляции.

В ближайшие шесть лет на охрану материнства и детства должно быть направлено 3,4 трлн рублей (+60% к предыдущему периоду), добавил Владимир Путин.

«Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы продолжили, расширили ее. Продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребенка. За пять лет свыше полумиллиона семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки», — сообщил президент.

По его словам, несмотря на ряд сохраняющихся вопросов, в целом решена проблема с детскими садами. Также за три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в объеме порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.



В целом за предстоящие шесть лет на меры демографического развития нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей, отметил президент.