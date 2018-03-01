Путин пообещал ипотеку по ставке 7%

Во время оглашения традиционного обращения к Федеральному собранию российский президент Владимир Путин заявил, что не менее 5 млн человек в год должны улучшать свои жилищные условия. По его данным, сейчас эта цифра не превышает 3,1 млн человек.

Владимир Путин сообщил, что в декабре прошлого года ипотечная ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Он поставил цель – добиться ее снижения до 7%.

Президент отметил, что за прошлый год выдано всего четыре тысячи ипотечных кредитов.

Путин заявил, что добиться роста числа россиян, улучшивших жилищные условия, можно с использованием трех возможностей: рост доходов, снижение ипотечной ставки и рост предложения.