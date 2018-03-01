Послание Путина к Федеральному собранию стало самым длинным в истории

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию длилось один час 57 минут и стало самым длинным за все годы, подсчитало РБК.

Трансляция оглашения началась в 12:00 мск в Большом Манеже в Москве и глава государства назвал его рубежным, «определяющим судьбу страны на десятилетия вперед».

В этом году был также впервые задействован мультимедийный формат. Присутствующим были показаны видеозаписи запуска стратегической ракеты «Сармат», крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой и видеомоделирование ядерных ударов, нанесенных новыми подводными беспилотниками.