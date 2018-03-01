В российском офисе фармконцерна Roche прошли выемки документов

Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в конце 2017 года возбудило два уголовных дела в отношении бывших сотрудников международной фармацевтической компании Roche. Об этом пишет РБК со ссылкой на копии постановлений, подтвержденных близким к МВД источником.

Эк-сотрудников фармацевтического концерна подозревают в сбыте лекарств от рака на черном рынке и подкупе врачей. Следователи считают, что неустановленные лица и бывшие сотрудники компании похитили и перепродали на черном рынке лекарство ритуксимаб на сумму коло 60 млн рублей. Препарат используется для лечения рака крови под брэндами «Мабтера» и «Ацеллбия».

Дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, возбуждено против неустановленных лиц, незаконно получивших у врачей Санкт-Петербургского городского клинического онкологического диспансера рецепты на 558 упаковок ритуксимаба. Позже лекарство было реализовано в сети «Петербургские аптеки». Нанесенный ущерб оценивается в 55 млн рублей.

Второе уголовное дело заведено в отношении бывшего регионального менеджера Roche Владислава Александрова и житель Екатеринбурга Евгений Захаров. Оба, по версии следствия, незаконно выписали рецепты на 34 упаковки ритуксимаба, получили его в «Петербургских аптеках» и продали на черном рынке на общую сумму 2,9 млн рублей.

Следователи провели обыски в квартирах бывших сотрудников Roche Дмитрия Валякина, Андрея Кириевского и Игоря Климко.

В Roche сослались на тайну следствия и отказались комментировать информацию о выемке документов.