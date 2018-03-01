Распыливший газ на акции 12 июня школьник отделался условным сроком

Тверской районный суд Москвы приговорил распылившего перцовый газ в лицо сотрудника Росгвардии школьника к году условно. Об этом пишет «Медиазона».

Изначально обвинение требовало приговорить школьника к полутора годам колонии, а защита настаивала на штрафе. Но суд счел смягчающим обстоятельством его несовершеннолетие, помощь родственникам, состояние здоровья и первое привлечение к ответственности. Кроме того, подсудимый признал свою вину.

Напомним, 12 июня 2017 года после несогласованных с властями антикоррупционных акций были задержаны 150 человек. На большинство из них были составлены протоколы об административных нарушениях.

Ранее школьник заявлял, что брызнул перцовым газом во время протестной акции на Тверской улице в Москве в целях защиты себя и граждан, а его действия носили рефлекторный характер.