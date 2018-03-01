Шойгу подтвердил испытания Су-57 в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что в Сирии состоялись испытания истребителей пятого поколения Су-57. Он сообщил ТАСС, что оба самолета неделю назад вернулись в Россию.

Однако глава Минобороны опроверг подлинность опубликованных фотографий Су-57, сделанных якобы со спутников. Шойгу подчеркнул, что «такие самолеты никогда вместе не стоят».

«Фотографии, которые были опубликованы – не знаю откуда, потому что все самолеты были в укрытиях все это время. Надеюсь, что в этом году мы завершим полный цикл испытаний и это будет еще одним сюрпризом для наших коллег», — цитирует Шойгу РИА Новости.

О появлении на сирийской авиабазе Хмеймим двух многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 стало известно 22 февраля. Собеседники российских СМИ объяснили их прибытие ответом на полет американских стелс-истребителей.