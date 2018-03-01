Депутат Слуцкий отверг все обвинения в домогательствах

Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что женщины никогда не жаловались на «неправильные действия с его стороны», сообщает РИА Новости.

При этом комментируя предложение пройти проверку на полиграфе, парламентарий заявил, что детектор лжи имеет «большой запас погрешности», хотя прямо отказываться от проверки на детекторе лжи Слуцкий не стал.

Обвинения грузинского редактора RTVi Екатерины Котрикадзе в сексуальных домогательствах Леонид Слуцкий объяснил ее национальностью.

«Грузинские журналисты обвиняют и не в этом. Странно, что не нашлось украинок или американок»,— сказал депутат.

Ранее главу комитета Госдумы по международным обвинениям Леонида Слуцкого анонимно обвинили в домогательствах две журналистки. Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев в ответ на это предложил за «распространение оскорбительной информации» лишать аккредитации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал обратиться в данной связи в думский комитет по этике.

На фоне разгоревшегося скандала замглавы комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина объявила о намерении внести поправку об ответственности за сексуальные домогательства в законопроект о равных правах мужчин и женщин.