В Манеже началось выступление Владимира Путина перед Федсобранием

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве началось выступление президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию.

Прямую трансляцию послания президента ведут телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал. Хостбродкастер мероприятия – Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

В этом году глава государства впервые обращается к представителям высшей законодательной власти не из Георгиевского зала Кремля. Перенос места выступления президента в его администрации объяснили широким кругом приглашенных и использованием новейших технологий.

Как заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, главные идеи послания станут основой предвыборной программы Путина, который участвует в выборах-2018 как самовыдвиженец.