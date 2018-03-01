Путин назвал главную угрозу России

В ходе традиционного обращения с посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что технологическое отставание — главная угроза современной России.

Президент отметил: «Именно отставание —вот главная угроза, вот наш враг».

По мнению российского лидера, осуществить «решительный прорыв» можно за счет технологической революции — это абсолютно решающий фактор.

«Тот, кто использует технологическую волну вырвется далеко вперед», — подчеркнул Владимир Путин.