01 марта 2018, 12:21
Путин назвал главную угрозу России
В ходе традиционного обращения с посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что технологическое отставание — главная угроза современной России.
Президент отметил: «Именно отставание —вот главная угроза, вот наш враг».
По мнению российского лидера, осуществить «решительный прорыв» можно за счет технологической революции — это абсолютно решающий фактор.
«Тот, кто использует технологическую волну вырвется далеко вперед», — подчеркнул Владимир Путин.
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