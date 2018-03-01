Семейный бизнес омбудсмена Бориса Титова купил биткоины

Семейный бизнес уполномоченного при президенте РФ по правам бизнесменов Бориса Титова инвестировал 12 тысяч долларов в покупку биткоинов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление Титова на форуме «Криптосреда».

Титов сообщил, что несмотря на то, что, чиновникам разрешили покупать биткоины, он пока не вкладывал деньги в криптовалюту, однако признался, что инвестировал в биткоины через семейный бизнес. В какую именно криптовалюту вложился Титов, он не уточнил.

По его словам, рынок криптовалют будет расти в долгосрочной перспективе.

Как отмечает агентство, сыну бизнес-омбудсмена Бориса Титова Павлу принадлежит 34,5% компании «Абрау-Дюрсо», а также 57% ООО «Актив Капитал».