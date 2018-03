Видео с новейшим оружием из послания Путину оказалось десятилетней давности

В видеоролике о ракете «Сармат», показанном в ходе оглашения послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина, были использованы кадры из документального фильма «Первого канала» 2007 года о ракете «Сатана». На это обратил внимание Republic и пользователи соцсетей.

Владимир Путин заявил, что «Сармат» заменит «Сатану», так как дальность полета новейшей ракеты не имеет ограничений.

Ранее Минобороны РФ уличили в использовании скриншотов игры«AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron». Кадры из нее были использованы для иллюстрации сообщения о поддержке США исламских боевиков.

Putin: #Sarmat system has virtually no range limit and will be able to attack across both the South and North Poles https://t.co/2OzZEAnh46 pic.twitter.com/C8AAhoJQr8