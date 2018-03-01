Крупнейшие телеканалы РФ запустили новый совместный проект

«Первый канал», ВГТРК и СТС объявили о запуске проекта «Витрина», сообщает пресс-служба еще одного участника единого сервиса ЗАО «Национальная Медиа Группа».

Все участники юридической структуры получили по 25% компании.

«Витрина ТВ» учреждена в рамках договоренности между вещателями о создании единого технологического решения по распространению и монетизации контента в онлайн-среде. Фокусом первого этапа проекта является линейное вещание в цифровой среде.

Витрина ТВ работает в тестовом режиме с конца 2017 года и будет введена в эксплуатацию до конца первого квартала 2018 года.