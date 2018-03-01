Володин рассказал о роли Путина в разработке новых видов вооружений

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил ТАСС, что президент России Владимир Путин лично координировал разработку новых видов вооружений. Кроме того, глава государства постоянно находится в контакте с главными конструкторами и разработчиками, обсуждая с ними особенности оружия.

«Могу вам сказать то, что кто-то вряд ли рассказывал. Президент координировал и определял стратегические направления в вопросах разработки вооружений», — заявил он.

Володин подчеркнул, что оглашенные в ходе послания результаты являются итогом многолетней работы Путина как главы государства по координации не только предприятий ВПК, но и каждого конкретного конструктора.

Напомним, 1 марта российский президент представил Федеральному собранию новую ракету «Сармат», беспилотный подводный аппарат и новую, пока безымянную, ракету.