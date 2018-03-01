Володин усомнился в легитимности решений ЕСПЧ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил РИА Новости, что легитимность Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) находится под вопросом.

«То, что треть судей сформированы, избраны без участия российской стороны, нашей делегации — это, конечно, не может не подвергать сомнению и ставить вопросы под легитимностью решений, которые принимаются ЕСПЧ»,— заявил Володин. Тем не менее, он признал, что говорить о выходе России из ЕСПЧ «наверное, не совсем корректно было бы».

Его поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«На мой взгляд, выход из-под юрисдикции ЕСПЧ значит выход из Совета Европы, что было бы, наверное, шагом назад на сегодняшний день»,— заявила она.

Ранее СМИ сообщали об обсуждении прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, проводимом российскими властями. В частности, особое внимание вызывал факт назначения более 20 судей ЕСПЧ без участия российских представителей в период, когда Россия была лишена права голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В июне 2017 года Россия приостановила выплаты членских взносов в бюджет ПАСЕ. Не будут они перечисляться и в 2018 году.