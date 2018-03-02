Суд в Москве арестовал автора системы информобеспечения МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора IT-компании AT Consulting Сергея Шилова, подозреваемого в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Шилов арестован до 28 апреля.

По данным издания, в 2013-2014 годах Шилов разрабатывал систему информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ, предполагавшую организацию в ведомстве суперсовременной и защищенной сети внутренних коммуникаций.

Главным обвиняемым по делу проходит врио начальника ФКУ НПО «Специальная техника и связь» МВД Андрей Нечаев, который был арестован 18 октября 2017 года. Он выступал в роли заказчика, отвечая за переход полиции на Единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД). Предполагается, что Шилов уговорил своего приятеля предоставить ему право на реализацию госконтракта.

Как отмечает издание, ИСОД была сдана не в полном объеме, а Нечаев принял и оплатил работы преждевременно. Cледствие полагает, что Шилов уговорил Нечаева оплатить незавершенную работу стоимостью 1,4 миллиарда рублей.