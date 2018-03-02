Суд в ФРГ арестовал обвиняемого в организации поставок кокаина в Россию

Суд в Германии удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте россиянина Андрея Ковальчука, обвиняемого по так называемому «кокаиновому делу» — организации поставок наркотиков из Аргентины в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ковальчука Владимира Жеребенкова.

Жеребенков пояснил, что его клиенту было отказано в освобождении под залог, потому он будет содержаться под стражей в ожидании удовлетворения запроса российской стороны об экстрадиции.

Ранее адвокат сообщил об аресте своего подопечного, произведенном полицией ФРГ. Ковальчук настаивает на своей невиновности и утверждает, что стал жертвой провокации, организованной аргентинской полицией и американскими спецслужбами.

Напомним, на прошлой неделе аргентинские власти сообщили об обнаружении полицией в 2016 году 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина примерной стоимостью 50 млн евро на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. В полицию с заявлением обратился российский посол Виктор Коронелли. МИД РФ отрицает причастность своих сотрудников к скандалу, заявляя, что замешенные в схеме работники посольства уволились за некоторое время до произошедшего.

По «кокаиновому делу» ранее были арестованы Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, всем троим предъявлены обвинения по статьям «Покушение на контрабанду наркотических средств» и «Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере».