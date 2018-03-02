BMW зафиксировал рост спроса после награждения призеров ОИ-2018

Официальный представитель BMW в России Василий Мельников сообщил RNS о росте спроса на новые BMW X4 и X5, которые вручили призерам Олимпийских игр в Пхенчхане.

«Дилеры действительно почувствовали эффект, спрашивают прям так: "Хочу, как у Олимпийцев". Заявки на кредиты на BMW X4 выросли на 13%, на X5 – на 12%. На BMW X6 дилеры также почувствовали увеличение, хотя их дарить (призерам ОИ-2018 — RNS) не предполагали», — сказал он.

Мельников уточнил, что также наблюдается рост заявок на тест-драйв моделей BMW X4 и X5 на российском сайте компании почти на 25%.