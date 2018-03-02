Великобритания заключит с ЕС соглашение об экономическом сотрудничестве

Глава британского правительства Тереза Мэй сообщила о намерении заключить с Евросоюзом всеобъемлющее соглашение сотрудничестве в рамках реализации Brexit (выходу Великобритании из состава Евросоюза). Мэй заявила, что считает его достижимым, так как оно выгодно для обеих сторон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского премьер-министра.

Ожидается, что о соглашении Тереза Мэй заявит в программной речи по Brexit под названием «Наше будущее партнерство», с которой она выступит 2 марта.

«Я хочу самое широкое и глубокое соглашение, охватывающее больше секторов и позволяющее вести сотрудничество в более полном объеме, чем любое из ныне существующих в мире соглашений о свободной торговле. Я считаю, что это достижимо, поскольку это в интересах ЕС и в наших интересах тоже», — привела выдержки из выступления Мэй ее пресс-служба.

Ожидается, что Тереза Мэй выступит за свободную торговлю, основанную на высоких стандартах. Она также предложит заключать торговые сделки с «государствами по всему миру». Но все это на условиях соглашения с ЕС, которое будет «уважать результаты референдума».

Brexit состоится 29 марта 2019 года. Переговоры продлятся до ноября 2018 года, после этого сделку одобрят Европарламент и британский парламент, и наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.