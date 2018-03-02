В Саудовскую Аравию вернули кинотеатры

Министерство культуры и информации Саудовской Аравии сообщило о начале выдачи лицензий на управление кинотеатрами. На сайте ведомства сказано, что после 30-летнего перерыва введены три вида лицензий: на создание кинотеатра, на его работу, а также на управление им.

«Условия выдачи лицензий для восстановления работы кинотеатров в Саудовской Аравии финализированы. Процесс выдачи лицензий начинается немедленно», — сказано в сообщении министерства.

Глава ведомства Авад бин Салех аль-Аллад заявил, что сектор кино «имеет важное значение для культурного и творческого богатства, а также является катализатором для сектора услуг и отдыха». Кроме того, появятся новые рабочие места, а также расширятся возможности для проведения досуга. Аль-Аллад отметил, что в Королевстве планируется создать медиа-индустрию, способную конкурировать с лучшими медиа-рынками региона.

К 2030 году в Саудовской Аравии запланировано создание сети из 300 кинотеатров. На более чем двух тысячах экранов будут показывать прошедшие цензуру киноленты.

После закрытия кинотеатров в саудовской Аравии в 1980-х годах прошлого века подданные королевства ездили смотреть кино в Бахрейн.