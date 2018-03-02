Путин пообещал продолжить зачистки в Дагестане

Президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде, сообщил, что борьба с клановостью и коррупцией в Дагестане будет продолжена, сообщает РБК.

«Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. Все будет продолжено», — отметил Путин.

Масштабная антикоррупционная зачистка началась в республике в начале февраля. Уже 10 февраля замгенпрокурора Иван Сыдорук сообщал, что возбуждено 71 уголовное и 433 административных дел по нарушениям в республике.

Источник РБК в центральном аппарате МВД сообщил изданию, что материалы на взяточников собирались два года, но для начала операции «не хватало политического решения из федерального центра».