ЕР пообещала реализовать послание Путина через партийные проекты

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия рассчитывает отразить часть инициатив, озвученных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в партийных проектах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе партии.

«Мы услышали несколько инициатив, которые могут быть обличены в статус партийных проектов. Это темы, связанные с детством, сельскими дорогами, чистой водой. Мы будем предлагать это председателю партии. Важно, чтобы вопросы, которые в достаточной мере не отражены в действующих госпрограммах, получили развитие в рамках деятельности "Единой России"», — заявил Турчак.

Он подчеркнул, что партия стремится к максимальной эффективности проектов, за которыми закреплены строки федерального бюджета.

«На сегодняшний день из 14 партпроектов как минимум семь имеют поддержку федерального бюджета. При корректировке бюджета на следующий финансовый год мы прикладываем усилия, чтобы она увеличивалась», — добавил Турчак.