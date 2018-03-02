02 марта 2018, 10:07
При пожаре в наркологическом центре в Баку погибли не менее 30 человек
В Республиканском наркологическом диспансере в Баку произошел пожар, жертвами которого стали не менее 30 человек. Об этом сообщает АПА со ссылкой на Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
Точное число погибших пока выясняется, пострадали восемь человек.
По предварительным данным, пожар возник рано утром в палатах, в которых находились лежачие пациенты, которые были не в состоянии покинуть здание.
Пожар в наркодиспансере в Баку потушен, десятки погибших https://t.co/yhYZSVSqJc pic.twitter.com/Yyf96hcL8B— Sputnik Азербайджан (@SputnikAze) 2 марта 2018 г.
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