При пожаре в наркологическом центре в Баку погибли не менее 30 человек

В Республиканском наркологическом диспансере в Баку произошел пожар, жертвами которого стали не менее 30 человек. Об этом сообщает АПА со ссылкой на Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Точное число погибших пока выясняется, пострадали восемь человек.

По предварительным данным, пожар возник рано утром в палатах, в которых находились лежачие пациенты, которые были не в состоянии покинуть здание.