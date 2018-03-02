Российским знаменосцем на открытии Паралимпиады станет волонтер

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что желающих нести нейтральный флаг на открытии Олимпиады в Пхёнчхане среди российских спортсменов не нашлось, сообщает ТАСС.

Директор департамента по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс подтвердил, что знаменосец был выбран исходя из запроса ПРК, им будет волонтер.

Паралимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 18 марта.