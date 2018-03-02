США анонсировали испытания собственного гиперзвукового оружия

Глава Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Стивен Уокер заявил, что Пентагон ведет работу в области гиперзвуковых технологий.

По его данным, разработкой гиперзвукового оружия занимаются его управление, ВВС, NASA, сухопутные силы и ВМС.

«Мы понимаем, что соревнуемся с такими странами, как Россия и Китай», — отметил Уокер.

Глава DARPA подчеркнул, что эта задача является приоритетной и Пентагон осенью запрашивал увеличение бюджета на исследования. Первые испытания будут проведены в 2019 году.

1 марта российский президент Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию представил новейший виды вооружений, в том числе гиперзвуковое оружие.

В Пентагоне заявили, что не услышали ничего нового, и посоветовали американскому народу «спать спокойно». Однако некоторые высокопоставленные военные чины немедленно затребовали дополнительные ассигнования на проведение высокотехнологичных разработок. Например, начальник Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен попросил у правительства «всего несколько миллиардов долларов» на развитие системы радаров орбитального базирования для противостояния сверхзвуковому оружию.