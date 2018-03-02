02 марта 2018, 20:19
Путин засекретил защиту российского интернета
На официальном портале информации опубликован подписанный президентом России Владимиром Путиным указ, причисляющий состояние критической информационной инфраструктуры, а также меры безопасности, к государственной тайне.
«Сведения, раскрывающие меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и сведения, раскрывающие состояние защищенности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации от компьютерных атак», — говорится в документе, вступившем в силу 2 марта 2018 года.
Распоряжаться данной информацией уполномочены сотрудники ФСБ и ФСТЭК России.
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