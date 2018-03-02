ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

Банк России отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан», который не является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Банк лишился лицензии из-за заключенных во второй половине февраля 2018 года крупных сделок, направленных на замещение значительной части активов, которые привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Помимо этого банк неоднократно допускал нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Как сообщает ЦБ, руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов.

Согласно данным отчетности, по состоянию на 1 марта банк занимал 517-е место по величине активов в банковской системе РФ.