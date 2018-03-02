В Кремле отказались считать послание Путина милитаристским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Коммерсанту», что несмотря на представленные в ходе обращения к Федеральному собранию образцы новейшего вооружения, послание Владимира Путина нельзя рассматривать как милитаристское.

«Воспринимать это как некие милитаристские заявления неверно. Воспринимать это как основную часть послания президента Федеральному собранию также неверно»,— сказал Песков.

По его мнению, Россия была и остается страной, которая ищет взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира, тем более что представленное оружие не нарушает существующий ядерный паритет.

«У другой стороны также есть вооружения, от которых не способна защититься Россия, в этом и паритет. Это и является залогом того, что оружие не будет применяться. Россия же не развивает системы вооружений, которые будут нейтрализовывать стратегические силы противника»,— отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что нужно обратить внимание на ту часть послания, в которой Путин говорил о необходимости технологического прорыва.

Дмитрий Песков также опроверг информацию об использовании в демонстрационном ролике межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» карты США.

«Я не вижу оснований для того, чтобы говорить, что там действительно использованы какие-то штаты США. Никаких карт там использовано не было, это абсолютно условные какие-то географические очертания. <…> Какой-то привязки к какой-то конкретной стране нет», – цитирует его «Интерфакс».