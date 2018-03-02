Посольство РФ призвало США воздержаться от пустых обвинений в адрес Дамаска

Российское посольство в США опубликовало в Facebook сообщение с призывом к американским властям не делать бездоказательные обвинения в химатаках предлогом для нанесения ударов по объектам в Сирии.

«Проявлением особого цинизма стали свежие заявления представителей администрации о намерении возложить на Россию ответственность за якобы применение Дамаском химоружия», — следует из сообщения.

В заявлении подчеркивается, что Белый дом признает отсутствие доказательств. Дипмиссия напоминает, что основанием для обвинений стали фейковые сообщения «Белых касок» и прочих псевдогуманитарных организаций, и их можно считать дешевым фарсом.