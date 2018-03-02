«Нафтогаз» заявил об утрате «Газпромом» права на take or pay‍

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о потере российским «Газпромом» права на take or pay в 2018 за отказ выполнить обязательства по поставке газа (принцип «бери или плати», в соответствии с которым украинская сторона обязана компенсировать «Газпрому» неприобретенный газ в рамках оговоренного контрактом объема). Об этом Коболев сообщил в эфире украинского 5 канала.

«От того, что они сделали сегодня, а они сделали две вещи: не выполнили своих обязательств, которые пересмотрел предыдущий трибунал, — это автоматически означает, что они не смогут больше требовать у нас в этом году take or pay», — заявил Коболев.

Он отметил, что это обойдется «Газпрому» в «сотни миллионов долларов».



Напомним, ранее Стокгольмский арбитражный суд частично удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по недопоставке газа в рамках транзитного договора. Суд обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов в качестве возмещения ущерба.

Суд постановил, что российская компания подавала газ для транзита в Европу в меньшем объеме, чем это было предусмотрено договором. Таким образом, с учетом платы за уже поставленный газ «Газпром» должен будет заплатить «Нафтогазу» не 4,63 млрд, а 2,56 млрд долларов.

В «Газпроме» намерены оспорить это решение.