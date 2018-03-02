Экс-глава Карелии получил восемь лет колонии за взятку

Бывший глава Карелии и экс-директор музея-заповедника «Кижи» Андрей Нелидов приговорен Петрозаводским судом к восьми годам колонии и штрафу размером 27,5 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, при посредничестве своего помощника Ивана Романова Нелидов получил взятку размером 4,6 млн рублей от предпринимателя Татьяны Астротенок за предоставление ей права торговли сувенирной продукцией. После ареста Ивана Романова и последовавшего приговора в 20 лет лишения свободы за педофилию Нелидов продолжил лично получать взятки от Астротенок.

Арестовали экс-главу Карелии 24 сентября 2015 года.