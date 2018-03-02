Памфилова обсудит с кандидатами в президенты новый формат дебатов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова 5 марта обсудит с кандидатами в президенты РФ формат предвыборных дебатов, сообщает РИА Новости.

«В понедельник, с учетом поступивших обращений, мы с ними встречаемся, чтобы понять, что же все-таки хотят кандидаты в рамках этих дебатов, которые идут, смогут они по основным параметрам того, что они хотят, договориться между собой. Мы готовы содействовать», — сообщила Памфилова.

Она подчеркнула, что готова была начать обсуждение уже 2 марта, но некоторые из кандидатов попросили ее перенести встречу. Памфилова также выразила недоумение по поводу претензий к ЦИК и телеканалам в том, что «чего-то там не так мы сделали».

«Еще раз говорю: представители кандидатов и сами кандидаты, внимательно прочитайте наш порядок. Сейчас раздадим всем эти методички, пусть они внимательно изучат», — отметила Памфилова.

Напомним, кандидат от КПРФ Павел Грудинин назвал дебаты балаганом и отказался в них участвовать. До того Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского в ответ на нецензурную характеристику уровня ее социальной ответственности.