ВКС России перехватили пять иностранных самолетов за неделю‍

Российское Минобороны сообщило «Красной звезде» о пяти вылетах самолетов ВКС на перехват, состоявшихся на этой неделе.

Кроме того, за этот период 22 летательных аппарата вели разведку вдоль границ России. Тем не менее, нарушения воздушного пространства России не зафиксированы.

Напомним, в середине января 2017 года Великобритания и Бельгия подняли два истребителя Typhoon и два истребителя F-16 15 для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160 над Северным морем.

В феврале патрульный Boeing P-8 Poseidon ВМС США сделал несколько кругов возле Новороссийска и Геленджика, а потом у крымского побережья. Полет носил разведывательный характер.

Затем вблизи границ Калининградской области пролетел самолет-разведчик ВВС США.