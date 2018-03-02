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02 марта 2018, 12:18
ВЦИОМ Олимпийские игры опросы

За Олимпиадой в Пхёнчхане следили 69% опрошенных россиян

Награждение российских хоккеистов в Пхенчхане
Награждение российских хоккеистов в Пхенчхане
фото: Федерации хоккея России

За ходом Олимпийских игр в Южной Корее следили 69% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян.

Инициативный опрос был проведен 26-27 февраля 2018 года, в нем приняли участие две тысячи респондентов.

Почти половина опрошенных зрителей, 48%, следили за соревнованиями в любимых видах спорта, 13% смотрели почти все трансляции, 8% выбирали те соревнования, в которых у российских спортсменов были шансы на медали.

Наибольшие гордость и восхищение вызвали у участников опроса фигуристки Евгения Медведева (37%) и Алина Загитова (27%). Более трети респондентов (33%) восторгались российской хоккейной командой.

Большинство участников опроса сообщили ВЦИОМ, что не могут назвать спортсменов, чьими выступлениями они были бы недовольны. Об отсутствии серьезных разочарований сообщили 77% опрошенных.

В целом результатами Олимпиады довольны 89% участников опроса. 48% участников опроса признались, что итоги ОИ-2018 превзошли их ожидания.

«Россияне приятно удивлены и довольны результатами Олимпийских Игр в Пхёнчхане. Чем больше оказывается внешнеполитическое давление на нашу страну, тем более ценны победы наших соотечественников. Де-факто оказалось правильным решение отправить на Олимпиаду сборную даже без флага, но флагов было много, как и болельщиков россиян на стадионах в Корее, и тех, кто смотрел, прильнув к утреннему телевизору или следя в интернете за выступлениями Олимпийских атлетов из России, победы которых вызвали гордость и восхищение», — заявил генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.

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