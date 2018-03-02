Порошенко запретил России участвовать в приватизации на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О приватизации государственного и коммунального имущества».

На Нацраді реформ підписав Закон про приватизацію pic.twitter.com/xiWjuxu0TC — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 марта 2018 г.

В соответствии с документом, России, которой на Украине с 2015 года присвоен статус «страны-агрессора», запрещено принимать участие в приватизации украинского госимущества.