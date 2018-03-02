«Ростелеком» стал оператором Единой биометрической системы

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение, назначающее «Ростелеком» оператором Единой биометрической системы.

Распоряжение вступает в силу с 30 июня 2018 года. Документ обязывает оператора обеспечить сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам.

Проверенные данные будут передаваться банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счетов. В настоящее время уже 20 российских банков приступили к тестированию системы.

«Назначение "Ростелекома" оператором Единой биометрической системы говорит о высокой степени доверия государства к компании. Реализация этого проекта – важный шаг на пути развития цифровой экономики в России», — приводит РИА Новости слова президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.