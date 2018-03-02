02 марта 2018, 12:35
Новым президентом Армении избран Армен Саркисян
Новым президентом Армении избран Армен Саркисян. Об этом сообщает РИА Новости.
Саркисян, который является бывшим послом Армении в Лондоне, в 1996–1997 годах занимал должность премьер-министра страны. Он был единственным кандидатом на должность президента Армении. Кандидатура Саркисяна была выдвинута правящей Республиканской партией и Армянской революционной федерацией «Дашнакцутюн» (АРФД).
За Саркисяна проголосовали 90 депутатов, против — 10, один бюллетень признали недействительным.
Новый президент вступит в должность 9 апреля.
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