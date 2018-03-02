В Совфеде анонсировали скорое поступление «Сармата» на вооружение

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил «Интерфаксу», что несколько предсерийных единиц межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» поступят на вооружение уже в ближайшее время.

Однако Бондарев отметил, что в серийное производство МБР поступят в пределах десятилетия: «Конечно, о серийном производстве "Сармата" в ближайшие год-два говорить преждевременно. Но несколько предсерийных единиц поступит на вооружение уже в ближайшее время. Так, оснащение ими РВСН запланировано в рамках госпрограммы вооружений 2018-2027 годов».

Бондарев также подтвердил, что в этот же промежуток времени следует ожидать образцов новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса с планирующим крылатым блоком.

«Столь же новым, а потому непредсказуемым по срокам серийного производства являются и новая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, и перспективный ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком. Мы только в 2017 году провели испытания. Но опять же в пределах того же ближайшего десятилетия отдельные образцы появятся на боевом дежурстве наших Вооруженных сил», — сказал Бондарев.

Речь идет о новейшем вооружении, представленном в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.