В результате стрельбы в Мичиганском университете погибли два человека

Центральный Мичиганский университет, расположенный в городе Маунт-Плезант (США), сообщил, что в результате стрельбы происшедшей на территории учебного заведения, погибли два человека.

«Согласно распространенным данным, полиция подтвердила, что два человека погибли в результате стрельбы, открытой на территории студенческого городка. Погибшие не были студентами», — сказано в заявлении.

По некоторым данным, инцидент носил бытовой характер. Здания университета закрыты, так как подозреваемый, 19-летний афроамериканец Джеймс Эрик Дэвис все еще находится на свободе. Полиция продолжает поиски.

