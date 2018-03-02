СМИ услышали в послании Путина сигнал к обновлению правительства

В послании Федеральному собранию президента России России Владимира Путина трижды упоминается «новое правительство» и дважды «будущее правительство». Как сообщили «Дождю» близкие к подготовке текста послания источники, эти фразы являются сигналом о грядущем серьезном обновлении правительства.

Собеседники издания уверены, что новый кабинет министров будет значительно отличаться от прежнего правительства.

«На этапе подготовки послания специально обсуждалось, сколько раз это словосочетание должно прозвучать, чтобы сигнал был понят», — поделился инсайдер, участвовавший в подготовке послания.

Первый раз президент упомянул «новое правительство» в начале оглашения послания.

«Решение всех этих вопросов требует комплексного подхода. Считаю, что будущее, новое правительство должно будет подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения», — заявил Путин.

Второй и третий раз президент употребил это словосочетание, когда говорил об увеличении инвестиций и росте российской экономики, который должен опережать мировой уровень.

«Достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства», — подчеркнул Путин.