Победителю «Лидеров России» прочат кресло замглавы Минэнерго

Глава аналитического центра ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнергетики России Павел Сорокин, один из победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», может занять должность заместителя министра энергетики, рассказали «Коммерсанту» источники, знакомые с ситуацией.

В «Российское энергетическое агентство» Сорокин пришел в 2015 году. В ходе переговоров по взаимодействию России со странами ОПЕК по ограничению добычи нефти (сделка ОПЕК+) Павел Сорокин фактически выполнял функции помощника главы Минэнерго Александра Новака по этой теме, пишет «Коммерсантъ».

Во время встречи победителей конкурса «Лидеры России» с российским президентом Владимиром Путиным Сорокин рассказал о своей роли в сделке с ОПЕК. Тогда глава государства заметил: «Пора вас повышать» — и рекомендовал Александру Новаку обратить внимание на перспективного работника, утверждает «Коммерсантъ».

По словам одного из собеседников издания, документы для подготовки распоряжения правительства о назначении Сорокина уже направлены в кабмин (заместителей министра энергетики назначает глава правительства Дмитрий Медведев).

В Минэнерго отказались от комментариев, Павел Сорокин также не стал комментировать сообщение.

Между тем ранее источники сообщали, что Павел Сорокин — один из победителей «Лидеров России», которого первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко выбрал для дальнейшего общения в рамках системы наставничества. При этом Сорокин воздержался от ответа на вопрос, действительно ли Сергей Кириенко стал его наставником.