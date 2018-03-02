ГП сочла законным задержание чеченского правозащитника Титиева

Генпрокуратура не нашла нарушений в задержании и уголовном преследовании чеченского правозащитника и главы регионального отделения общества «Мемориал» Оюба Титиева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявили в ведомстве, при остановке автомобиля Титиева и его осмотре нарушений закона со стороны полиции зафиксировано не было.

Ранее Совет по правам человека при президенте РФ обратился в Генпрокуратуру в связи с жалобами председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Андрея Черкасова и самого Титиева на необоснованное уголовное преследование. Титиев является главой республиканского отделения «Мемориала».

9 января машину Титиева остановили на трассе, его задержали по подозрению в хранении наркотиков — в транспортном средстве, со слов полицейских, было найдено 180 граммов марихуаны. По словам Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили сотрудники ДПС.

В настоящее время Титиев находится под арестом.