МВД Азербайджана уточнило число жертв пожара в наркодиспансере в Баку

В результате пожара в наркодиспансере в Баку погибли 24 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения экстренных служб Азербайджана.

По данным МЧС, пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. Пожарные не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра.

Как сообщалось ранее, пожар возник в палатах, в которых находились лежачие пациенты, которые были не в состоянии покинуть здание.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС.