«Газпром» пообещал продолжить транзит газа через Украину в Европу

Официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов сообщил РБК о продолжении транзита российского газа через Украину, несмотря на решение о расторжении всех контрактов с украинской стороной. Промедление в разрыве договора на транзит газа связано с необходимостью урегулирования юридических сложностей, пояснил Куприянов.

В дочернем предприятии «Газпром экспорте» подтвердили, что транзит через Украину продолжится до тех пор, пока не будет закончен необходимый для разрыва контрактов юридический процесс.

Топ-менеджер крупнейшего в Германии потребителя газа Uniper сообщил РБК, что удивлен и ошарашен происходящим.

«Никаких переговоров с нами не велось, нас никто не уведомлял о планах отказа от транзита газа через Украину», — заявил он.

Напряженная ситуация между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» вызывает опасения по поводу транзита газа в Европе.

«Комиссия была проинформирована властями Украины об их обеспокоенности относительно возможной чрезвычайной ситуации в украинской газотранспортной системе (ГТС). Эта проблема, согласно доступной на данный момент комиссии информации, основана на трех элементах», — цитирует «Интерфакс» заявление Еврокомиссии.

Документ также содержит призыв ко всем заинтересованным сторонам найти немедленное решение, соответствующее позиции Стокгольмского арбитража.

На фоне этих событий глава польской компании PGNiG Петр Возняк сообщил о подписании с НАК «Нафтогаз Украина» контракта на покупку в марте более 60 млн кубометров газа. Как стало известно «Интерфаксу», поставки начались 2 марта через узел Hermanowice.