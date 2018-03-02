В МИДе опровергли работу фигуранта «кокаинового дела» в ведомстве

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что «перерыла все архивы», но так и не нашла ни одного свидетельства того, что предполагаемый организатор наркотрафика из Аргентины в Москву Андрей Ковальчук работал в ведомстве.

Это заявление она сделала в ответ на сообщения СМИ, что Ковальчук являлся техническим сотрудником МИД России.

Адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков ранее сообщил об аресте своего подопечного, произведенном полицией ФРГ. Ковальчук настаивает на своей невиновности и утверждает, что стал жертвой провокации, организованной аргентинской полицией и американскими спецслужбами.

Напомним, в феврале СМИ опубликовали сведения о найденных на территории посольской школы в Буэнос-Айресе около 400 кг кокаина. Позже стало известно, что это была совместная операция аргентинских и российских наркополицейских.

Фигуранты «кокаинового скандала» Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов были арестованы столичным Тверским судом. Андрея Ковальчука арестовали заочно и объявили в розыск.