03 марта 2018, 15:24
Детсад в Адыгее временно закрыли после отравления 34 человек
В Майкопе с пищевым отравлением госпитализированы 14 детей и 20 сотрудников одного из детских садов. Все пострадавшие попали в инфекционную больницу, сообщил ТАСС министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.
Он рассказал, что первый ребенок с признаками острой кишечной инфекции поступил 25 февраля.
«На сегодняшний день в республиканской инфекционной больнице находятся 14 детей и 20 сотрудников этого дошкольного учреждения. Состояние детей удовлетворительное, в тяжелой форме пациентов нет», — заявил министр.
Детский сад №22 Майкопа закрыт на карантин, проводится его дезинфекция.
Все сотрудники и дети, посещавшие этот детсад, проходят обследование.
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