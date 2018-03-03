Детсад в Адыгее временно закрыли после отравления 34 человек

В Майкопе с пищевым отравлением госпитализированы 14 детей и 20 сотрудников одного из детских садов. Все пострадавшие попали в инфекционную больницу, сообщил ТАСС министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

Он рассказал, что первый ребенок с признаками острой кишечной инфекции поступил 25 февраля.

«На сегодняшний день в республиканской инфекционной больнице находятся 14 детей и 20 сотрудников этого дошкольного учреждения. Состояние детей удовлетворительное, в тяжелой форме пациентов нет», — заявил министр.

Детский сад №22 Майкопа закрыт на карантин, проводится его дезинфекция.

Все сотрудники и дети, посещавшие этот детсад, проходят обследование.