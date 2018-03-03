Новейшую ракету «Ангара-А5» решено модернизировать и облегчить

Новейшую российскую тяжелую ракету «Ангара-А5» решено модернизировать. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

По его словам, принято решение «немедленно открыть работы по модернизации "Ангары", облегчить ее, увеличить ее тяговооруженность и тем самым создать ракету в тяжелом классе, которая будет более чем конкурентоспособна даже по сравнению с тем, что делают наши американские коллеги».

Вице-премьер заявил, что ракету предполагается улучшить за счет использования композитных материалов и перехода на современную сварку.

Кроме того планируется устанавливать на «Ангару» метановый и кислородно-водородный двигатели. Кислородно-водородную ступень предлагается использовать в качестве третьей ступени ракеты, что должно повысить ее грузоподъемность до 37 тонн.

Кроме того будет доработан стартовый стол на космодроме Восточный.

«Он должен быть универсальным для всех типов "Ангары"», — отметил Рогозин.

«Ангара-А5» разрабатывается Центром имени Хруничева. Это первая тяжелая космическая ракета-носитель, разработанная после распада СССР.

Грузоподъемность «Ангары» составляет 35 тонн. Первый запуск ракеты состоялся в декабре 2014 года, второй должен был пройти в 2017 году, но был перенесен на весну этого года.