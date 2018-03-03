Источник сообщил о наличии у США 400 противоракет

Глобальная система противоракетной обороны США уже сейчас насчитывает более 400 развернутых противоракет, сообщил «Интерфаксу» российский военно-дипломатический источник.

По его словам, в Калифорнии и на Аляске «развернуты более 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI».

Кроме того еще примерно 180 противоракет Standart-3 стоят на вооружении кораблей ВМС США в составе Атлантического и Тихоокеанских флотов, а также на американских базах в Японии и Испании.

«24 противоракеты Standart-3 несут боевое дежурство в Румынии. Ну, и добавьте к этому более полутора сотен противоракет на развернутых шести батареях [наземных противоракетных комплексов] THAAD», — добавил собеседник агентства.

Ранее в послании российскому парламенту президент РФ Владимир Путин сообщил о целом ряде военных разработок, среди которых межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которая должна заменить тяжелую стратегическую ракету «Воевода».