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03 марта 2018, 12:26
газовая промышленность США Ямал

В Бостон прибыл второй танкер с российским сжиженным газом

Танкер Gaselys
Танкер Gaselys
@Manuel Hernandez / MarineTraffic

В порт американского Бостона прибыл танкер Provalys, на котором, как сообщал Bloomberg, находится вторая партия сниженного природного газа из России. Это следует из данных морского навигационного портала Marine Traffic.

Первый танкер Gaselys со сжиженным газом, добытым в рамках проекта «Ямал СПГ», прибыл в Бостон 29 января.

По данным Bloomberg, второй танкер с российским газом должен был пришвартоваться в США еще 15 февраля.

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