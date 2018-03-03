В Бостон прибыл второй танкер с российским сжиженным газом

В порт американского Бостона прибыл танкер Provalys, на котором, как сообщал Bloomberg, находится вторая партия сниженного природного газа из России. Это следует из данных морского навигационного портала Marine Traffic.

Первый танкер Gaselys со сжиженным газом, добытым в рамках проекта «Ямал СПГ», прибыл в Бостон 29 января.

По данным Bloomberg, второй танкер с российским газом должен был пришвартоваться в США еще 15 февраля.